Sporhunden Evita søger efter Kirstens forsvundne armprotese

Det er en særlig skarp næse, der her til eftermiddag er i vandet ved Genner Bugt for at lede efter Kirsten Tychsens forsvundne armprotese.

For en uge siden tabte den 56-årige kvinde protesen under en kajaktur. Siden da har flere dykkerklubber været i vandet for at lede efter armprotesen, der fra ny koster 80.000 kroner. Men fortsat uden det store held.