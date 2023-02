Stadig tusindvis af Royal Run-billetter til salg

I Herning og i Nykøbing Falster er der venteliste, men i Aabenraa er der stadig plads. Her er der solgt knap 10.000 ud af 15.000 billetter. Det skriver JydskeVestkysten.

DGI Sønderjylland er fortrøstningsfulde og forventer, at der nok skal komme flere tilmeldinger. Forskellige indsatser skal gøre opmærksom på løbet.

- Der kommer forskellige arrangementer op til selve løbet, og når ruterne bliver offentliggjort cirka en måned før løbet, plejer det også at give et ryk i antallet af tilmeldinger, siger Thomas Sørensen, der er direktør for DGI Sønderjylland, til JydskeVestkysten.