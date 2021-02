Stafet for Genforeningen bliver digital og coronasikker

Stafetrute på 468 km bibeholdes

Selvom folkefesten ikke bliver til noget, er der stadig er håb om at kunne gennemføre den oprindeligt planlagte stafetrute langs den gamle dansk-tyske grænse. Ca. 600 forskellige løbere fra de 25 lokalforeninger skal i etaper medbringe en historisk depeche, som skal opsamle historisk dokumentation på sin vej gennem grænselandet:

- Vi håber meget, at der åbnes for, at små grupper kan løbe sammen. Vi kan nemt organisere det til at foregå i foreningernes små coronabobler, og her kan vi meget nemmere justere hurtigt frem for de store events, fortæller Danni Callesen fra DGI.

Søndag den 9. maj 2021 sættes stafetten i gang i Aabenraa og går videre til de seks andre syd- og sønderjyske kommuner Sønderborg, Tønder, Esbjerg, Vejen, Kolding og Haderslev.

468 km senere kommer depechen tilbage til Aabenraa den 6. juni 2021, hvor skal udstilles på Folkehjem Aabenraa med påbud om først at måtte åbnes om 100 år.