Stjålne dyre cykler var på vej ud af Danmark

Cykler er en af de eftertragtede varer, som tyveknægte går efter - og nogle gange lykkes det for politiet at genforene cyklist og det savnede transportmiddel.

Et tjek af en varevogn på rastepladsen Årslev V ved Aabenraa i september viste sig således at være en god idé.

I bilen var der i alt 31 cykler. Næsten halvdelen var meldt stjålne, de fleste i Odense, og en enkelt i Søborg.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi mandag om en dom, som Retten i Sønderborg har afsagt i sagen mod de to ukrainske mænd, der befandt sig i varevognen, og som altså blev stoppet, før de nåede at smutte over grænsen.

Fængsel og udvisning

Mændene er blevet dømt for groft hæleri og for forsøg på groft hæleri, oplyser politiet i en pressemeddelelse. Værdien af cyklerne er ikke angivet. Politiet nøjes med at skrive "dyre kvalitetscykler".

Straffen er blevet fængsel i otte måneder, ligesom de udvises af Danmark i seks år. Den ene af mændene erkendte sig skyldig, mens den anden nægtede. Begge har dog valgt at modtage dommen.

I øvrigt skal Retten i Sønderborg tirsdag tage stilling til, om der er grundlag for at varetægtsfængsle tre personer i en anden cykelsag.

Her er der tale om tre polske statsborgere, to mænd og en kvinde, som er blevet anholdt af tysk politi. I deres bil lå ni cykler og en havetraktor, oplyser politiet til Ritzau. Mistanken er, at der er tale om tyvekoster fra Danmark.

En varetægtsfængsling "in absentia" - altså uden at de selv er til stede - kan bane vej for udlevering til strafforfølgning i Danmark.

