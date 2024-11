Stor motorvejskontrol gav bøde på 158.000 kroner

Byrådspolitiker vil afskaffe valgplakater

Til kommunalvalget 18. november november 2025 skal det være slut med valgplakater med byrådskandidater i Vejen Kommune. I hvert fald hvis det står til Konservatives Mike Straaup, der på byrådsmødet tirsdag vil præsentere et forslag.

Det skriver JydskeVestkysten.

- Det er et forsøg på at tage en politisk samtale om, hvorvidt vi skal stå sammen om at nedbringe vores co2-aftryk og vores klimabelastning i den her sammenhæng. Det er jo relativt kendt viden, at valgplakater forurener ret meget, og der er et relativt højt co2-aftryk fra dem - plus at der er også en hel del borgere, som synes, at de ikke ligefrem pynter i gadebilledet, fortæller gruppeformand for Konservative i Vejen Kommune, Mike Straarup, til JydskeVestkysten.

Det er ikke noget nyt, at byrådspolitikere vil afskaffe valgplakaterne, og debatten kommer jævnligt op. I marts gav et bredt flertal af partier i Horsens Kommune håndslag på at droppe valgplakaterne.

Forslaget kan læses her.