Storebror skal i fængsel for overgreb mod mindreårig søster

En 18-årig mand fra Aabenraa-området blev tirsdag ved et nævningeting ved Retten i Sønderborg idømt fem år og seks måneders fængsel i en sag om blufærdighedskrænkelse, voldtægt og andet seksuelt forhold end samleje begået mod to mindreårige piger, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i pressemeddelelse.



Overgreb mod halvsøster

For den ene piges vedkommende var der tale om voldtægt og incest, da pigen er en biologisk halvsøster. Derudover var der tale om blufærdighedskrænkelse og andet seksuelt forhold end samleje. Flere af overgrebene blev begået, mens hun var under 12 år.

For den anden piges vedkommende var der tale om blufærdighedskrænkelse og andet seksuelt forhold end samleje.

Overgrebene fandt sted i perioden mellem april 2020 og juni 2022



Ud over selve fængselsdommen blev den 18-årige mand idømt et forbud mod at modtage besøg af- og dele bolig med børn under 18 år.

Den 18-årige mand har under sagen nægtet sig skyldig og ankede dommen på stedet.