Jess Frederiksen, der er formand i foreningen Storkene.dk, er glad for de seks par, der ligger i de syd- og sønderjyske reder. Men han håber, at der kan nå at komme flere par til.

- Jo flere levedygtige unger, der kommer, jo hurtigere vokser den danske storkebestand. Derfor kunne vi godt drømme om et et storkepar eller to mere, siger Jess Frederiksen.