Storken er landet - rederne gjort klar i sidste øjeblik

Klimaforandringer spiller ind



Tidligere ankom de første storke i marts måned, men der er næppe tvivl om, at klimaforandringer har ændret storkens tidspunkter for at trække, og også hvor de overvinter. De behøver ikke at trække de omkring 13.000 kilometer til Sydafrika, men kan 'nøjes' med de 2.000 - 3.000 kilometer til Sydeuropa.

- Mange storke er ikke længere væk end i Spanien, Frankrig og Sydvesttyskland og kan derfor været tilbage i nord på ganske få dage. Men vi havde bestemt ikke forventet, at flere storke ville indfinde sig allerede nu her i midten af februar, siger Hans Skov.

Heldigvis er har medlemmer af foreningen benyttet denne weekend til at gøre de sønderjyske storkereder klar til indflytning. Det er i absolut sidste øjeblik, når nu de første storke lander allerede samme weekend.

De næste par uger forbliver vejret mildt med en sydvestlig vindretning og derfor kan det forventes, at flere storke vil følge efter. Det primære rykind sker dog først fra slutningen af marts til slutningen af april.

TV SYD streamer igen i år fra storkereden i Smedager, som søndag formiddag også blev gjort klar til dette års ynglesæson.