Selvom storkene er en kulturfugl og ofte gerne yngler tæt på mennesker, så kan for mange mennesker tæt på reden være en udfordring.

- De skal have ro og fred især i de første uger for ikke at blive skræmt væk, siger Jess Frederiksen fra Storkene.dk.

- Så vi opfordrer til, at man holder afstand til reden, også selvom man har lyst til at tage billeder af det sjældne fænomen.