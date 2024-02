Storkesøskende kan komme hjem for at yngle for første gang

Det betyder, at man lige siden har kunnet følge dem på deres trækruter rundt i verden. Her har særligt Findus overrasket med, at den er den første stork nogensinde, som har fløjet mere end 20.000 kilometer på et vintertræk, ingen havde forestillet sig en stork ville tage.

Nu er en af årets store forventninger fra Storkene.dk, at de to gps-unger muligvis for første gang slår sig ned nær deres 'føderede' for selv at yngle.



- Sidste år levede de hele sommeren både i Danmark og lige syd for grænsen i Tyskland, så de kender vejen hjem, og måske kan vi se, at hunstorken Simba vil søge en mage og slå sig ned for at yngle, siger Jess Frederiksen.

- Hanner har en tendens til at vente til de er omkring fire år, så det er nok ikke så sandsynligt, at Findus vil yngle i år.