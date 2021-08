Storkeunge overlever angreb fra rovfugl

Findus overlever.

Det er den gode nyhed fra den dyrlæge, som onsdag ved middagstid tilså storkeungen på en plejestation. Det skriver storkene.dk.



Storkeungen fra reden i Broderup blev tirsdag bragt til plejestationen i den slesvigske by Ervde ved Ejderen, efter at den var blevet angrebet af en anden fugl, måske en ørn.

Den havde et sår på ryggen, som nu er syet, og hvis alt går vel, vil Findus være tilbage i luften om en god uges tid. Dermed vil den stadig komme med på storketrækket sydover mod varmere himmelstrøg i den kommende vintertid, skriver storkene.dk.

Enormt heldigt

De vurderer dog, at det ikke bliver sammen med dens søskende fra Broderup. I følge app'en Animal Tracker, sender gps-senderen, som er monteret på søsteren Simba, fra et område tæt på Böllingstedt. De to forældre er stadig på reden i Broderup sammen med den sidste af ungerne.

- Det har været helt enormt heldigt, at der var et menneske i nærheden, som fandt den sårede Findus og bragte den ind til plejestationen, siger formanden for storkene.dk, Jess Frederiksen.