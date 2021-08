Storkeunger spillede døde og fik gps-sendere monteret på ryggen

De spillede døde

- Storkenes forsvarsmekanisme gik i gang, da vi med en stigevogn hejste os op til reden. De lagde sig ned og spillede døde.

Derfor kunne storkefolkene lægge ungerne i en pose, tage dem med ned på jorden, montere gps-senderen på dem, dernæst hejse sig op til reden igen og lægge ungerne tilbage.

Tyve til tredive minutter var gået, da ungerne droppede skuespillet og vendte tilbage til almindelig storkeattitude.

Ny viden

- Med senderne forventer vi at få ny viden dels om storkes vinterfærd syd over og dels om, hvorfor nogle pludselig forsvinder. Det var på grund af senderne, at vi fandt Astra og Zeneca omkommet i gylletanken, siger Jess Frederiksen, formand for storkene.dk.





Jes Frederiksen forventer, at det fra mandag er muligt at følge signalet fra gps-senderen på Zeneca via app'en Animal Tracker. Zenecas sender har nummer 8710.