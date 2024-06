Stormflodsramte husejere får ikke medhold i klagesager

DGI Hærvejsløbet - L’Etape Denmark afholdes lørdag med deltagerrekord. 7.000 motionscyklister sætter sig på sadlen og tramper gennem det sønderjyske landskab. Løbet har i år 16 forskellige ruter, og Kongedistancen sender mere end 500 cyklister gennem Aabenraa Kommune, skriver DGI i en pressemeddelelse.

Ruterne rummer både landevej, MTB og gravel, og alle følger Hærvej enten fra nord eller syd mod målområdet i Viborg. Kongedistancen er 300 km lang og starter i Flensborg og bringer altså de cykelglade gennem bland andet Bov, Kliplev, Aabenraa, Løjt Kirkeby og Genner.

Skal fremme Hærvej

Den historiske Hærvej har i mange år tjent som Jyllands hovedvej for hære, handelsfolk og pilgrimme. I dag er den populær blandt vandrere og cyklister. Sammen med 14 andre Hærvejskommuner er Aabenraa Kommune en del af et udviklingsprojekt, der skal fremme Hærvejen for lokale og turister. I de bestræbelser skal vandre- og cykelruterne og overnatningssteder styrkes.

At tage del i udviklingen af kendskabet til Hærvejen glæder løbschefen Magnus Korsgaard Nielsen:

- Til DGI Hærvejsløbet kombinerer vi kultur og motion. Løbet har i Hærvejen en unik arena, som er en rejse gennem landskabet og historien med talrige oplevelser undervejs. Fortællingen om Hærvejen og de lokale kulturperler kommer meget længere ud, når vi sender 7.000 motionscyklister ud på ruten, fortæller han i pressemeddelelsen.

Et stort samarbejde

For at cykelløbet kan finde sted, stiller omkring 1.000 frivillige fra 25 lokale foreninger langs Hærvejen op. De hjælper med alt fra startområde, depoter til at skabe atmosfære, og i retur kanaliserer DGI Hærvejsløbet omkring én million kroner ud til arrangørforeningerne.

Samarbejdspartner med Tour de France kan DGI Hærvejsløbet for andet i træk også kalde sig. Løbet er nemlig en del Tour de France-arrangørerne ASO’s serie af officielle motionsløb. Af denne årsag går landevejsruterne også under navnet ‘L’Etape Denmark by Tour de France’, ligesom en bjergspurt på Côte du Hjarupvej i Aabenraa er en del af løbet, hvorfor den famøse prikkede bjergtrøje på højkant. Derudover tiltrækker samarbejdet over 400 internationale cyklister fra 25 forskellige nationer.

Med L’Etape Denmark by Tour de France findes der nu i alt 30 forskellige L’Etape by Tour de France-events i 25 forskellige lande.