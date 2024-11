Stort byggeprojekt med 200 hotelværelser bliver nu droppet

Det store bolig- og hotelprojekt Hvalen i Aabenraa bliver alligevel ikke til virkelighed.

Det skriver virksomheden bag det ambitiøse projekt, Horup Bolig, på Facebook.

Ambitionen var ellers, at bygningen skulle blive et nyt vartegn for Aabenraa. Den skulle have rummet 175 til 200 hotelværelser, omkring 125 seniorboliger og et restaurant med plads til 350 siddepladser.

- Selv om der har været stor folkelig og politisk opbakning til vores projekt, ønsker et politisk flertal kun et mindre byggeri på området. Altså en version med en byggehøjde på 7 etager, som stadig skal indeholde hotel- og konferencefaciliteter, skriver indehaver Per Horup på vegne af Horup Bolig.

I et skriv til byrådsgruppen, som han også har delt på Facebook, skriver Per Horup, at et projekt på syv etager, som både skal rumme hotel, konferencefaciliteter og boliger ikke får den volumen, der kan gøre det økonomisk bæredygtigt.

- Og det skaber heller ikke et imponerende vartegn, der kan sætte Aabenraa på landkortet, skriver han.

Hvalen skulle have ligget der, hvor Hotel Østersøen ligger i dag - på Flensborgvej.