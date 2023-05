Stort kunstværk er væltet under transport

Transporten gik dog ikke som planlagt. De første dele af kunstværket væltede på lastbilen og blev knust i flere tusind stykker. Det skriver JydskeVestkysten.

Der er tale om den ene ende af muren, som er smadret. Ifølge Signe Bekker (S), der er formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Aabenraa Kommune, vurderes det, at muren kan repareres.



- Det er skæbnens ironi. Det må bare ikke ske. Det gjorde det så, og jeg er glad for, at man vurderer, at det kan ordnes. Det er en træls del af historien, men jeg er glad for vurderingen af, at man kan ordne det, fortæller Signe Bekker til TV SYD.