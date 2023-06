Strid mellem unge til byfest knyttes til drabsforsøg

Politiet modtog klokken 00.54 natten til tirsdag en anmeldelse om uroligheder i Storegade i Skærbæk ved Tønder, hvor to personer var blevet stukket med en kniv, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Der er tale om to mænd på 19 og 20 år, der ifølge politiet er uden for livsfare.



Politiet arbejdede på stedet hele natten og har indledt en efterforskning af sagen.

Flere dages uoverensstemmelser

- Foreløbigt viser vores efterforskning, at der i forbindelse med en byfest er opstået uoverensstemmelser mellem to grupper af unge. Det har stået på over weekenden, hvor en større gruppe unge og flere køretøjer har været involveret. De unge skulle opholde sig i sommerhuse eller lignende i området, fortæller vicepolitiinspektør Jan Lambertsen.

Politiet vil gerne høre fra vidner, der i weekenden og de seneste dage har bemærket de unge eller deres køretøjer eller ved, hvor de opholder sig, ligesom politiet også gerne vil høre fra vidner til episoden i Storegade i nat.

Har du oplysninger, der kan hjælpe politiet i efterforskningen, kan du ringe til politiets Servicecenter på telefon 1-1-4.