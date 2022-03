Sunde kunder er med til at give Sydbank større overskud

Større indtægter og en sund udvikling blandt kunderne har i 2021 bidraget til at give Sydbank en fremgang i overskuddet.



Det viser bankens årsregnskab, der er offentliggjort onsdag.

Samlet har Sydbank i 2021 tjent 1,4 milliarder kroner. Det er en stigning på 77 procent i forhold til resultatet i 2020, som til gengæld var belastet af corona.

Sidste års resultat er desuden det tredjestørste nogensinde for banken med de sønderjyske rødder.

En af årsagerne til det gode resultat er, at Sydbank har kunnet tilbageføre nedskrivninger på udlån for 415 millioner kroner.

Nedskrivninger ryger tilbage i kassen

Normalt anses nedskrivninger for tabte penge, da det er penge, banker hensætter til forventede tab på udlån.

Når Sydbank har kunnet tilbageføre nedskrivninger, vil det sige, at der ikke har været de forventede tab blandt kunderne.

Dermed ender de penge, der ellers var hensat til tab, med at ryge tilbage i kassen og ind på Sydbanks bundlinje.

Fremgangen i overskuddet er også drevet af, at Sydbanks samlede indtjening er steget med 20 procent til 4,7 milliarder kroner.

Også større indtjening til banken

Den større indtjening er blandt andet et resultat af stor udlånsvækst.

- Det er meget glædeligt, at vi kan vise en flot udlånsfremgang på 6,8 milliarder kroner. Det er en stigning på hele 11,3 procent.

- Der er stor aktivitet sammen med kunderne, og det kan ses i regnskabet, siger Karen Frøsig, administrerende direktør i Sydbank, i en pressemeddelelse.

For det igangværende 2022 forventer Sydbank at kunne opnå et overskud på mellem 1150 og 1450 millioner kroner.

Det er blandt andet bundet op på en forventning om nedskrivninger på et lavt niveau og vækst i basisindtjeningen.

Sydbank er den tredjestørste danske bank efter Danske Bank og Jyske Bank. Banken har næsten 2100 medarbejdere.

De seneste år er Sydbank blevet større blandt andet gennem opkøb. Sidste år indgik banken en aftale med Alm. Brand, der betød, at Sydbank overtog forsikringsselskabet.