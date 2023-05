Sundhedscenter hjælper borgere af med ny spiseforstyrrelse

De har netop afsluttet det første hold og er allerede i gang med at hjælpe en ny gruppe.

- Vi kan jo se, at vi kan gøre en stor forskel for de her borgere. Vi gik fra, at de fleste havde en moderat grad af BED til, at de fleste ikke længere opfyldte diagnosekriterierne, siger Maria Thrane, der er en af medarbejderne bag projektet.

Binge Eating Disorder blev anerkendt som diagnose i 2022. Den handler om at spise på følelser. Overspisning opleves ofte som et frirum fra tristhed, ensomhed, stress eller angst. Sygdommen fører til overspisninger, hvor man i løbet af få timer spiser stor mængder mad.