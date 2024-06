Sundhedschef deler elevers bekymringer om cannabislegalisering

Cannabisforbruget lempes yderligere i Tyskland den 1. juli, når det bliver tilladt at oprette cannabisklubber med op til 500 medlemmer.



Derudover ønsker Flensborg at blive såkaldt modelregion, hvilket åbner muligheden for at åbne coffeeshops, som vil øge tilgængeligheden for det efter dansk lovgivning ulovlige stof.

- Der vil vi tænke, at det vil have en betydning for vores område, da det vil skabe en cannabisturisme, siger Michael Metzsch.