Svævefly med 200 kilometer i timen letter fra Rødekro

Der er 13 lande, der deltager i mesterskabet - det giver i alt 55 konkurrenter. Torsdag bød blandt andet på hastighedsflyvning, hvor det gælder om at nå hurtigst frem og tilbage fire gange på en 150 meter lang bane.

- Det er fedt for os, at kunne vise omverdenen at modelsvæveflyvning er lidt mere end bare en papirsflyver og en mark - det er en sport, siger Søren Krogh.

Drømmene kan knibe

Verdensmesterskabsresultaterne er gjort op i to kategorier - individuelle resultater og holdresultater. Den danske plan og drøm, lå helt klar allerede inden stævnet.

- Vi håber på en top 15 i de individuelle konkurrencer, og så skal det gerne blive til en top tre i holdkonkurrencen, siger svæveflyvermanden fra Sønderborg.

Men allerede på andendagen kan det blive nødvendigt at nedjustere forventninger.

- Det kommer nok til at knibe med at indfri vores mål, for vi er kommet til at ødelægge et par af vores modeller.

Du kan opleve verdensmesterskaberne i modelsvævefly frem til fredag eftermiddag, hvor arrangementet slutter klokken 16.