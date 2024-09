Svindler fanget efter flere bedragerier - politi kommer med råd

Det bliver dyrere for 800.000 husstande at være kunde hos elnetselskabet N1, når kalenderen viser oktober.

De såkaldte nettariffer, der udgør en del af den samlede elpris, hæves nemlig for en periode. Det oplyser Lise Bering, der er direktør hos N1.

Flyt forbruget

Målet er blandt andet at få forbrugerne til at flytte deres elforbrug væk fra de perioder, der er mest belastende for elnettet i vinterperioden.

Det gælder eksempelvis fra klokken 17 til 21, når mange er kommet hjem fra arbejde.

På den måde kan forbrugerne spare penge, og så undgår N1 at skulle overinvestere for at øge kapaciteten på elnettet.

Selskabet har allerede set, at mange er i stand til delvist at flytte deres forbrug til nattetimerne, hvor det bliver billigere for begge parter.

- Vi har et billede af, at vores kunder tidsindstiller opvaskemaskinen og vaskemaskinen til at køre om natten, siger Lise Bering.

Hun understreger, at det ikke handler om, at N1 skal tjene flere penge, når den koldere periode helt naturligt får forbruget til at stige.

56 øre mere per kilowatttime i vinterhalvåret

Ændringen af tarifferne betyder ifølge selskabet ikke, at der kommer flere penge i selskabets kasse. Pengene bruges på at servicere elnettet, når forbruget stiger i vinterperioden.

Lise Bering forklarer, at selskabet arbejder på et område, hvor indtægtsrammen er reguleret. På den måde er det forudbestemt, hvor meget det må tjene.

- Det her handler om, at omkostningerne til at transportere strømmen bliver højere.

Nettarifferne stiger i spidsbelastningsperioden fra klokken 17 til 21 stiger fra 43 øre per kilowatt-time til 99 øre.

De nye tariffer gør sig gældende fra og med 1. oktober til udgangen af marts næste år. Herefter vil de falde til et lavere niveau igen.

Nettarifferne udgør 19 procent af den samlede pris.

Derudover skal der også betales en såkaldt systemtarif til Energinet, en elafgift, den rene elpris samt moms.

Private elkunder betaler også en årlig abonnementsafgift for deres elmåler.