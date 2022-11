En betydelig stigning i basisindtjeningen danner grundlag for, at man forventer, at resultatet efter skat lander på mellem 1,7 og 1,85 milliarder kroner i 2022. Det fremgår af en selskabsmeddelelse tirsdag formiddag.

I forbindelse med offentliggørelsen af regnskabet for årets første ni måneder den 2. november meddelte banken, at man ventede et resultat efter skat i intervallet 1,5-1,7 milliarder kroner.

Der er altså tale om et betydeligt løft.