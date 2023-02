Sygehus gennemfører ny operationsform

En vNotes er en lille, gynækologisk operation, og er i Danmark en ny måde at fjerne livmoderen på.

- Det er stort, at vi nu kan tilbyde den her type operationer til vores patienter, som det eneste sted vest for Storebælt. Det er vi meget glade for og tilfredse med, siger cheflæge på afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler, Britta Frederiksen-Møller.



Med denne operation kan patienterne hurtigere vende tilbage til dagligdagen, og den efterlader ingen synlige ar, som den almindelig operation ellers ville gøre.

Sygehus Sønderjylland er det andet sygehus i Danmark, hvor man nu tilbyder vNotes.