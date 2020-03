Sygehus nomineret til pris: Her får sygeplejerskerne ekstra oplæring

Sygehus Sønderjylland er blevet nomineret til Arbejdsmiljøprisen 2020 i to kategorier.

Det sønderjyske sygehus kæmper med i kategorierne ’psykisk Arbejdsmiljø’ og ’unge og nyansattes arbejdsmilljø’.

I sidstnævnte kategori er det Den Fælles akutmodtagelse i Aabenraa, der er blevet nomineret.

Det er et nyt introforløb for nyuddannede sygeplejersker, der ligger til grund for, at afdelingen har fået den hæder at blive nomineret til Arbejdsmiljøprisen.

I stedet for tre ugers oplæring får sygeplejerskerne nu to måneder. I den tid er de ikke en del af normeringen og fungerer altså som ekstra hænder på dagen. Det har givet positive resultater blandt medarbejderne.

- Det er helt bestemt, noget vi er stolte af. Noget, som vi er stolte af som ledelse, men også som medarbejderne kan være stolte af. Det er lige så meget dem, der har været med til at gøre en forskel, siger Anne-Mette Munk Hørning, afdelingssygeplejerske, Sygehus Sønderjylland

Stolt sygeplejerske

Daniel Pedholt Toftgaard Magnussen er nyuddannet sygeplejerske på afdelingen i Aabenraa, hvor han har arbejdet i et år. Han elsker sit arbejde og sine kollegaer og netop derfor glæder han sig også over, at hans arbejdsplads er blevet nomineret til en pris.

- Jeg er super stolt over at være en del af en arbejdsplads, som virkelig gør noget for, at os nye sygeplejerske skal falde godt til, siger Daniel Pedholt Toftgaard Magnussen.

Afdelingen har ellers tidligere fået påbud af Arbejdstilsynet, men har nu altså fået vendt udviklingen.

Sygehuset har fået tilført nogle nye midler, så afdelingen har kunne lave det længere introduktionsprogram. På den måde er nye medarbejder faldet godt til og har fået en god start på afdelingen.

Det har betydet meget for Daniel Magnussen, som ville have haft svært ved at overskue arbejdet, hvis han kun ville have fået de tre ugers oplæring.

- Jeg tog mig selv i at tænke efter tre uger: ’Hold da op, hvis jeg nu skal kunne arbejde som min kollegaer’. Det vil ikke være holdbart. Der ville være et enormt arbejdspres og stressende i starten, siger Daniel Magnussen.

Mere fokus på patienterne

Der er langt fra teorien og skolebænken til den virkelighed, de nyuddannede sygeplejerske møder, når de kommer ud på afdelingerne.

- Generelt er det rigtig svært at komme fra sygeplejeskolen og ud i det virkelig liv. Der er mange ting, man skal forholde sig til, og det en brat opvågning at få kitlen på, siger Anne-Mette Munk Hørning.

Det er vigtigt, at de unge og nyuddannede har det godt på arbejdspladsen, fordi det har betydning for, hvordan de udfører deres arbejde.

- Det gør jo, at man føler sig meget mere rustet og tryg ved at komme på arbejde, siger Daniel Magnussen.

I sidste ende gør det også, at patienterne får en bedre behandling fra sygepersonalet, mener han.

- Det betyder noget, at den, der står overfor dig, er tryg og glad for sit fag, siger sygeplejersken.

Udover Sygehus Sønderjylland er Sanistål A/S også nomineret i kategorien Arbejdsulykker. Priserne uddeles den 21. april.