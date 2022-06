Sygehus Sønderjylland gør status efter corona og forbereder sig på ny omgang

Hvis det sker, så skal regionerne være langt bedre forberedte, end de var, da coronaen kom til landet i 2020. Ifølge en ny rapport fra Statsrevisoren havde regionerne nemlig ikke beredskabsplaner klar for, hvordan de ville håndtere en pandemi.

For at være bedre forberedt på en ny pandemivil regeringen onsdag præsentere sin plan for, hvad vi gør næste gang.

Erkender fejl

Men allerede nu er sygehusene i Syd-og Sønderjylland i fuld gang med at samle de mange erfaringer fra Corona-pandemien sammen - og ruste sig til fremtidige pandemier.

Et af de sygehuse er Sygehus Sønderjylland i Aabenraa, hvor Christian Backer Mogensen arbejder som coronaansvarlig overlæge.

- Vi erkender, at vi ikke var forberedte i 2020, men vi er på forkant nu.

Som en del af forberedelsen på kommende opsving i coronasmitten og andre pandemier har sygehuset indrettet et helt nyt pode- og vaccinationscenter.

- Vi ved, at vi ser ind i en bølge med nye varianter, så nu er vi bedre forberedte, siger overlægen og fortsætter:

- Vi forventer, at der bliver rullet en ny vaccinerunde ud til de mest sårbare i samfundet her om kort tid, så der er vi klar.

Ifølge landets sundhedsminister, så er der indikationer på, at coronaepidemien stiger svagt.

Det er første gang siden starten af februar, at kontakttallet er beregnet til at være over 1,0.

Det skyldes, at den nye omikron variant BA.5 er på vej.