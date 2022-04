Syriske Sahar har fået fire ekstra uger i 'frihed' - så venter hjemrejsecenter

'Du skal forlade Danmark'. 'Du skal stadig forlade Danmark'. 'Du skal enten forlade Danmark eller tage i et hjemrejsecenter senest på mandag'. 'Du skal tage i et hjemrejsecenter om fire uger'.

Sådan lyder sagsforløbet i grove træk for den 21-årige syriske flygtning, Sahar Elrifai fra Aabenraa, der af to omgange har fået frataget sin opholdstilladelse i Danmark, da først Udlændingestyrelsen og siden Flygtningenævnet har vurderet, at hun kan rejse tilbage til Syrien, hvorfra hun flygtede med sin familie, da hun var 14 år gammel i 2015.

Mens mor og søster har fået forlænget deres midlertidige opholdstilladelser, og brødrene har fået permanente opholdstilladelser, så har de danske myndigheder altså ophævet Sahar Elrifais muligheder for at blive i landet.