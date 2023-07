Tarmbakterier lukkede strand - nu kan der bades igen

Kommunen oplyser, at den er opmærksom på situationen, og at den ved både Sønderstrand Nord og Sønderstrand Syd tager dobbelt så mange prøver som ved kommunens øvrige Blå Flag-strande i badesæsonen.

Spildevand i å og bæk

Aabenraa Kommune vurderer, at det høje indhold af tarmbakterier i badevandet skyldes den seneste tids regnvejr, der har fået spildevand fra fælleskloakerede systemer til at flyde over ved blandt andet Mølleåen og Farversmølle Bæk.

Derfor er man også i gang med flere tiltag - blandt andet i forhold til separering af spildevand.