Teaterfestival sætter gang i gaden trods corona: - Det rammer lige i hjertet

Det er anden gang, at artisterne fylder gaderne i Aabenraa, og ugen kommer til at stå på optrædener fra både Frankrig, Filippinerne, Italien, Østrig og Argentina. Og selvom forestillingerne favner bredt, så er der stor opmærksomhed på at mindske smitterisikoen til festivallen.

- Her i år har man været rigtig optaget af at få nogle mindre forestillinger, så de bliver coronavenlige, og man ikke er så mange samlet, siger Dorthe Lindahl.

1,5 meter stylter sikrer god afstand og underholdning

Festivallen varer fra den 15. til den 22. august. En af trupperne, der gæster gaderne i Aabenraa senere på ugen, har alle 1,5 meter høje stylter på under forestillingen, og det er en velkommen coronavenlig udklædning.

- Der er jo af gode grunde naturlig god afstand til publikum, siger Dorthe Lindahl.