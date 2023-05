Telemuren kunne ikke tåle transporten og knækkede på vejen hjem

Det gik helt galt, da Telemuren i dag skulle flytte ind til Aabenraa igen. Ifølge JydskeVestkysten væltede dele af muren af lastbilen, da den svingede ved Løvbjerg Supermarked og gik i mange, mange stykker.

Signe Bekker, medlem af Kultur- og Fritidsudvalget, S, Aabenraa, var straks på stedet.

- Jeg er lige ved at få et overblik over situationen, men umiddelbart tænker jeg, at det er en forsikringssag. Jeg skyndte mig herned, så snart jeg fandt ud af, at det var gået galt, fortæller hun.