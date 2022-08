Thea laver actionfilm i Sønderjylland

Thea Paulsen håber, at hun med filmen kan være med til at inspirere andre unge i Sønderjylland, som går med en filmskaber i maven til bare at springe ud i det.

Fremtiden må godt være i Sønderjylland, men det kræver jobmuligheder

Når Thea Paulsen om to og et halvt år er færdig med sin uddannelse, drømmer hun om, at hun får flere muligheder for at lave film i hjemlige rammer. Det er dog ikke udelukkende i hendes hænder, da filmproduktion er dyrt, og det kan være meget svært at finde penge til selv.