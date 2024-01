Tiårigs forældre køber privat lektiehjælp hver uge – og de er ikke alene

Mette Øster Buchholdt fortæller, at lektiehjælpen mest skal ses som rettidig omhu.

- Hun går jo kun i 4. klasse, så vi er slet ikke bekymret for hende. Men vi opdagede, at hun blev frustreret over matematiktimerne, og derfor valgte vi at gøre noget nu, i stedet for at hun måske skulle halte efter fremover, siger hun.