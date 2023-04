Tidligere minister reagerer på bilist med tårnhøj promille

En patruljevogn overværede tilfældigvis, at manden kørte over for rødt ved 22:30-tiden. Udover en alt for høj udåndingsprøve fandt politiet også hash og en kniv i mandens bil.

- Han er sigtet for vanvidskørsel på baggrund af promillens størrelse. Derudover er han sigtet for spirituskørsel og narkokørsel, for at køre over for rødt lys og for at være i besiddelse af en kniv, siger Richard Borring til Ritzau.



Sagen har sågar trukket opmærksom helt over på Christiansborg, hvor Benny Engelbrecht (S) sidder som folketingspolitiker. Den tidligere transportminister bor i Adsbøl og er valgt i Sydjyllands storkreds.

Han skriver på twitter, at det var "Det er jo en promille på grænsen af bevidstløshed! Godt politiet fik stoppet bilen.".