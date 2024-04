To løsladt efter politiaktioner nær Aabenraa

Opdateret lørdag 07.40 med seneste nyt i sagen.

Politiindsatsen første til to anholdelser. Fredag aften omkring 22.30 blev begge personliger løsladt og politiets arbejde blev afsluttet.

Vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Erik Lindholdt, bekræftede overfor TV SYD, at en politiforretning blev foretaget.

Fredag aften havde han ingen kommentarer til, hvorfor og hvor mange de var på stedet.

Beboere i området havde dog ingen grund til bekymring, tilføjede han.

Overfor JydskeVestkysten sagde vagtchefen, at de også varr til stede ved en adresse i Tinglev. Situationen var også her under kontrol, oplyste Erik Lindholdt til avisen.