To mænd snød sig til ældre kvinders PIN-kode

To mænd 16 og 22 år blev forleden anholdt og sigtet for fem tilfælde af kontaktbedrageri. I alle fem tilfælde gik det ud over ældre kvinder, som skulle udlevere PIN-kode og deres betalingskort til mændene, som udgav sig for at komme fra banken.

Fire af kvinderne bor i området omkring Tinglev og Bredebro, mens den femte kvinde er fra Rødekro, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

I alle tilfælde brugte gerningsmændene den samme fremgangsmåde. De fortæller i telefonen, at der er hævet på kundens kort. Den falske bankmand fortæller så, at for at få styr på det, kommer der en person fra banken, som både skal bruge kortet og PIN-koden.

Sønnen jog svindler bort

Tre af kvinderne blev alle franarret kort og PIN-kode. Det drejer sig om en 83-årig i Tinglev, en 95-årig fra Bredebro og en 93-årig fra Rødekro.

En 89-årig kvinde i Tinglev fik samme opkald, men nåede at kontakte sin søn, som kom og hjalp. Han fik jaget personen, der kom til boligen for at hente kort og kode, væk.

En 81-årig kvinde fra Bredebro ville se legitimation for, at manden var fra banken, og han gik igen, da han ikke kunne fremvise noget.