To nye multisyge "patienter" til Sygehus Sønderjylland

Dukkerne kan føde, få skiftet livmoder og have symptomer på alverdens sygdomme.

De er mere avancerede og kan mere end de dukker, man indtil videre har brugt.

Hos Forskning- og Læringsenheden er man begejstret over de muligheder, som de nye dukker giver.

- Når du har med en virkelig patient at gøre, må du ikke lave fejl. Men her kan du lave fejl, så vi mindsker risikoen for, at det sker ude i det virkelige liv. Så det er også med til at øge patientsikkerheden, siger Jan Toft, der er udviklingschef i afdelingen på Sygehus Sønderjylland.



Mere end hver femte af landets nyuddannede læger kommer forbi sygehuset for at få sin kliniske basisuddannelse.