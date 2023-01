To politiske modstandere kæmper for Frøslevslejrens overlevelse

Frøslevlejren er i så dårlig stand, at den i sidste ende kan blive revet ned, hvis ikke der kommer en økonomisk håndsrækning fra staten. Om kort tid løber Frøslevlejren tør for penge, og Frøslevlejren ved endnu ikke, om den er købt eller solgt.

- Ofte nytter det noget, når vi er flere forskellige politikere på tværs af partifarver, der står sammen om at løfte en dagsorden. Det er netop også tilfældet med Frøslevlejren, hvor jeg tror, alle kan se, at det er tosset at lukke en så vigtig institution. Så nu tager vi erfaringerne fra Frøslevlejren med på Christiansborg, og så håber vi, at Frøslevlejren kan reddes, siger SF's Karina Lorentzen.