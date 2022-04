Tørkeindekset slår tidlig rekord - landmænd frygter for afgrøderne

- Vi har i øjeblikket et underskud på 31 mm for græsmarker, og det stiger med den nuværende prognose til 43 mm frem til søndag den 1. maj. I øjeblikket er vi hjulpet en lille smule af nattefrosten, som lægger en lille dæmper på væksten, siger hun og fortsætter:

- Lige nu er græs og de afgrøder, der er på vej i blomst, de mest udsatte. Det gælder især vinterrapsen, der er ved at springe ud, siger hun.

Og det hjælper at vande, slår planteavlskonsulenten fast. Hun henviser til vandingsforsøg, hvor netop vinterraps uden vanding gav et udbytte på 2000 hektoliter per hektar, mens samme afgrøde med kunstvanding gav 3400 hektoliter per hektar.

Ingen hjælp fra oven

Vejret for de kommende dage lover ikke megen regn. Frem til den 2. maj er der kun udsigt til mellem en til tre millimeter regn. Og det får tørkeindekset til at stige yderligere. Indekset er et estimat for mængden af vand, som planterne har til rådighed i deres jordvandsmagasin. Indekset går fra 1 til 10, hvor indeks 10 indikerer en høj risiko for tørke.

Tørkeindekset de sidste par uger kun gået én vej - og det er opad.

Fredag eftermiddag lå tørkeindekset på 8,9 for hele landet. Og det indikerer dermed forhøjet risiko for tørke over alt i Danmark.