Tre ministre ved grænsen for at se, om livet er blevet lettere for pendlerne

Mere end syv år har den varet, den midlertidige grænsekontrol. Den er stadig midlertidig, men nu er den også blevet lempet en hel del.

Grænsekontrollen blev lempet per den 12. maj i år for at gøre det lettere for pendlere, blandt andet.

Fra den dato er der blevet kontrolleret færre, og politiets arbejde er flyttet fra selve grænsen til baglandet. Tre ministre var afsted mandag for at se, om det nu også virker, om det er blevet lettere at komme på arbejde på den anden side.

De tre var justitsminister Peter Hummelgaard (S), ældreminister Mette Kierkgaard (M) og fungerende økonomiminister Stephanie Lose (V).

Sidstnævnte mener ikke så overraskende, at det er den rigtige løsning, som regeringen har truffet.

- Den styrkede kriminalitetsforkæmpelse, hvor du i højere grad er tilstede i baglandet med patruljer og forskellige former for politiarbejde, giver rigtig god mening, når man ser på, hvilke udfordringer, der også rører sig på tværs af grænsen, siger Stephanie Lose (V).