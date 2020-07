Tre sønderjyder skal 24 år i fængsel for omfattende narko-handel

Syd- og Sønderjyllands politi har igennem en længere periode efterforsket en gruppe personer fra Aabenraa-området. I alt er ni personer anholdt og varetægtsfængslet.

Gruppen mistænkes for indsmugling og salg af store mængder narkotika i form af bl.a. kokain, MDMA, amfetamin og hash. Indsmuglingen er sket fra Holland til Danmark.

De første syv personer blev anholdt i begyndelsen af maj måned i år af Syd- og Sønderjyllands Politi og derefter varetægtsfængslet. Siden er yderligere to personer anholdt og varetægtsfængslet.

Der er nu faldet de første domme i sagen. Foreløbig er tre personer blevet dømt ved retten i Sønderborg for indsmugling og salg af narkotika.

Der er tale om en 20-årig mand fra Aabenraa, der blev idømt seks års fængsel, en 21-årig mand fra Aabenraa, der blev idømt otte års fængsel og en 22-årig mand fra Aabenraas opland, der blev idømt ti års fængsel. Den 22-årige udbad sig betænkningstid i forhold til anke. De to andre modtog dommene.

Da varetægtsfængslingerne i sagerne mod de personer, der endnu ikke har fået dom, er sket for lukkede døre, og der fortsat er efterforskning i gang i sagen, kan Syd- og Sønderjyllands Politi ikke oplyse yderligere for ikke at ødelægge den resterende efterforskning.