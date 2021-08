Trusler, fuckfingre og udskamning på Facebook: Ny indsats sætter fokus på den gode tone på fodboldbanen

1.400 breddedommere har svaret i rundspørgen. 88 procent har de seneste to år oplevet grimme tilråb, dårlig adfærd og sågar trusler.

Alene i DBU Jylland svarer kun 11 procent af de adspurgte, at de aldrig har oplevet negativ adfærd og sprogbrug de seneste to år, mens hele 20 procent svarer, at de er blevet truet eller chikaneret i løbet af de eneste to år.

- Fodbold handler om følelser, om fællesskab og fighterånd. Det er hjertet i fodbolden og skal ikke ændres. Men vi vil ikke acceptere dårlig adfærd og groft sprog på fodboldbanen, og derfor vil vi hele tiden holde fast i, at vi skal respektere hinanden og opføre os ordentligt, hver gang vi spiller fodboldkamp, siger næstformand i DBU, Bent Clausen, Haderslev, i en pressemeddelelse.