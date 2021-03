Tysk hjemmetest må ikke sælges i Danmark

- Der findes på nuværende tidspunkt ikke covid-19 antigenhurtigtest på det danske marked, som er CE-mærket som udstyr til selvtestning, skriver Lægemiddelstyrelsen.

- Ligeledes er der heller ikke på nuværende tidspunkt givet dispensation til markedsføring af ikke-CE-mærket covid-19 antigenhurtigtest til selvtestning i Danmark.

CE-mærket er dokumentation for, at produktet overholder EU's lovgivning.

Ikke brugbart for grænsependlere

Grænsependlere skal i øjeblikket kunne fremvise en negativ corona-test, der er mindre end 72 timer gammel, når de skal over den dansk-tyske grænse. For andre end pendlere skal testen være under 24 timer gammel.

Havde man forestillet sig, at en hjemmetest fra fx Aldi ville kunne fungere som bevis for en negativ coronatest, så er der umiddelbart ikke nogen udsigt til det.

Sundhedsministeriet skriver i en mail til TV SYD, at det endnu er for tidligt at sige noget om, om en hjemmetest kan bruges som bevis. Derudover tilføjer de, at sundhedsmyndighederne løbende følger den teknologiske udvikling på testområdet, herunder test til hjemmebrug.