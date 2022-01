Tysk industri jagter nye danske leverandører

Steffen Leth Møller, forretningsudvikler i Erhvervshus Sjælland og Interreg-projektet German-Danish Innovation, vurderer, at tyskerne simpelthen har erkendt, at det har været en fejl at satse så ensidigt på oversøiske leverandører.

- Derfor sadler de nu om og søger at genoprette og styrke deres forsyningskæder med leverandører, der er tættere på. De danske virksomheder er generelt vellidte i Tyskland, så som situationen er lige nu, har de danske virksomheder derfor gode muligheder for at komme ind og få et kæmpe boost på det tyske marked, siger Steffen Leth Møller.

Samme melding lyder fra Anna Marie Damgaard Kristensen, som er ansat i Erhvervshus Sydjylland og leder af eksportprojektet SMV International. Hun oplever, at de danske virksomheder allerede er gået i gang med at udnytte de nye tyske muligheder.

- For to år siden blev der sagt Kina, Indien og langdistance, når vi i erhvervshuset fik henvendelser fra danske virksomheder, som ville eksportere. Dengang ville de danske virksomheder ud på verdensmarkedet, men nu bliver der sagt Tyskland og Skandinavien og Europa, når de kontakter os, siger Anna Marie Damgaard Kristensen.