Tysk ministerpræsident tilbyder Danmark hjælp, så grænserne kan åbne

Ministerprædident i Slesvig-Holsten, Daniel Günther, tilbyder nu sin hjælp til justitsminister Nick Hækkerup, Socialdemokratiet, så de nogle gange op til timelange køer ved grænsen kan stoppe.

Tilbuddet kommer efter, at Nick Hækkerup på et pressemøde onsdag sagde, at han personligt ville søge at løse problemerne omkring pendlere og lange køer ved grænsen.

- Vi står gerne til rådighed og hjælper gerne alt, hvad vi kan, for vi har heller ingen interesse i lange køer, sagde Daniel Günther i følge Flensborg Avis under sit besøg torsdag og fredag i grænselandet.

Tyskerne er kede af det

- Vi er kede af, at grænsen er lukket her i 100-året for grænsedragningen, sagde ministerpræsidenten og kaldte den nuværende grænsesituation for en udfordring.

Han understregede, at Tyskland respekterer den danske regerings ønske om grænsekontrollen for at begrænse infektionsraterne med covid-19, men tilføjede, at den tyske regering i de seneste måneder igen har åbnet sine grænser over for nabolandene.

- Jeg havde ønsket, at den danske side også åbnede mere for grænsen, sagde Daniel Günther.

Grænsen: Godt 13.400 borgere i grænselandet bor på den ene side og arbejder på den anden side af grænsen.

Den 11. marts blev den nuværende fulde indrejsekontrol til Danmark indført, og otte ud af 13 grænser blev lukket. Det er de stadig.

