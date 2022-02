Tysk sygeplejerske i Danmark: - I Tyskland ville jeg få hjertestop af travlhed

For Nancy Mesch er det at arbejde som sygeplejerske i Danmark fantastisk. Faggrænserne er ikke helt så skarpt trukket op her, som de er syd for grænsen.

- Her får man lov at tænke selv. Vi må også give medicin og min oplevelse er, at man bliver lyttet mere til som sygeplejerske i Danmark, siger hun, mens hun traver ned ad gangen.

I Danmark mangler man sygeplejersker. Med mere end 5000 ubesatte stillinger på landsplan, og 132 alene i Region Syddanmark. Kombinerer man det med, at det for mange tyske sygeplejersker er attraktivt at arbejde i Danmark, har man opskriften på en succes. Det håber man i hvert tilfælde i Aabenraa Kommune.