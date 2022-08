Tysker flyves til hospitalet efter badeulykke

En badeulykke har onsdag sendt en lægehelikopter i luften over Sønderjylland.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi til B.T.

Årsagen er, at en mand har fået et ildebefindende, mens han var ude at bade. Mandens tilstand er onsdag først på aftenen ukendt.