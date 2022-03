Tyskere valfarter til Danmark efter "billig" benzin

Selvom vi de seneste uger i Danmark har mærket , at bilen kræver lidt ekstra fra pengepungen, når der skal tankes, så kommer vores tyske naboer gerne forbi for at fylde brændstof på til danske priser.

I Tyskland er brændstofpriserne nemlig endnu højere.

Derfor kan man se mange udenlandske nummerplader ved Shell-tanken i Kruså, hvor tyske biler har krydset grænsen og holdt i kø for at tanke.

- Især sidste weekend har vi oplevet kø. Her var vi oppe og sælge mere end det dobbelte af, hvad vi plejer i Kruså, siger Søren Møller Maretti, der er general manager hos DCC Energi, og som leverer brændstof til Shell.