Tyskerne sætter benzinpriserne endnu længere ned

Det er blevet en dyr fornøjelse at fylde brændstof på bilen.

Derfor kan det fra den 1. juni sikkert betale sig for mange tæt på den dansk-tyske grænse at tanke bilen i Tyskland.

Den dag sætter den tyske regering nemlig energiafgifterne ned, så benzin bliver 35 cent billigere per liter, mens diesel falder 17 cent.

Det skriver ADAC, der er den tyske pendant til FDM.

Konkret betyder det, at benzin i Tyskland går fra at koste aktuelt 15,80 kroner til 13,20 kroner per liter, mens de danske benzinpriser lige nu bevæger sig på svimlende 17,50 kroner per liter ifølge Shells hjemmeside.

Trafikken vendt efter to måneder

Det er kun et par måneder siden, at det var den omvendte verden, hvor de danske benzinpriser var mere fordelagtige, og tyskerne derfor valfartede til blandt andet Shell-stationen i Kruså.