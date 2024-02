Udbrud af fugleinfluenza kan give eksportbegrænsninger

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Lørdag opstod der mistanke om udbrud af fugleinfluenza i en besætning med 22.000 høns tæt på Tinglev. En mistanke som blev bekræftet søndag.



Derfor har Fødevarestyrelsen etableret en beskyttelseszone og en overvågningszone i en radius på 3 og 10 kilometer fra den smittede besætning



Uden for restriktionszonen kan handel med æg, fjerkræ og fjerkrækød med de øvrige EU-lande fortsætte som hidtil.

Lande uden for EU kan dog lukke for deres import af æg, fjerkræ og fjerkrækød.

Vilde fugle spreder smitte

Fugleinfluenza kan blive spredt via vilde fugle, fugleklatter og døde fugle og blive slæbt med ind i fjerkræindhegninger, når deres ejere går ind til dyrene.

Fødevarestyrelsen anbefaler, at ejerne sikrer sig, at vilde fugle ikke kan komme ind i indhegningerne. Hvad enten man har hobbyfjerkræ eller er professionel fjerkræavler, anbefaler Fødevarestyrelsen, at man som minimum skifter og desinficerer fodtøj, inden man går ind til sine fjerkræ.