Søren kørte fra Polen til Danmark med 6.000 kanonslag i bagagerummet: - Der er gode penge i det

Ifølge de unge selv kan de sagtens fyre flere hundrede kanonslag af på en enkelt aften. Det fik TV SYDs reporter at se ved selvsyn, da han var på gaden i Aabenraa en fredag aften tidligere på måneden.

Let at få fat på

Det ulovlige fyrværkeri var også målet for Sørens tur til Polen tilbage i oktober. Det var første gang han tog turen for at handle så stort ind, men han har købt kanonslag i mindre skala gennem mange år.

- Det startede i 14-15 års alderen, hvor jeg skulle have noget sjovt at vise frem for kammeraterne. Det var sejt at have noget, der kunne sige bang. Og så er det sådan set bare eskaleret derfra. Så har jeg bare købt i større mængder og solgt lidt. Der er gode penge i det, fortæller han.