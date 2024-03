Ugler reddet efter donation

Benspænd

På Facebook skriver han yderligere:

- Det er med stor glæde, at jeg nu kan fortælle alle jer uglevenner, at natten mellem den 13. og 14. marts har den nye stor hornuglehun lagt sig fast på reden på den lille afsats i grusgraven. Det, at hun nu også ligger på reden i dagslys, betyder, at hun har accepteret reden, og at æglægningen formentlig er gået i gang."

Ugle-TV har været en seer-succes hos DOF, Dansk Ornitologiske Forbund.

- Vi havde minimum 100.000 seere per år, og vi var helt oppe på over 200.000 seere på et tidspunkt, siger Klaus Dichmann.

Men DOF vil fremover fokusere på Ørne-TV og vil ikke længere streame Ugle-TV. Det vil fremover blive streamet i privat regi.